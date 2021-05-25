***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 15:39
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937700
BIST
15:311.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:318,4230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:3110,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0790
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:31509,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,24
|Açılış
|: 509,69
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SAYAS
|30,80
|57.534.439
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.839.226
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.550.941
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|BURVA
|28,28
|10.857.118
|% 7,69
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.226.645
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.650.690
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.997.736
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.431.253
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.139.548.652
|% 0,87
|
|KARSN
|5,07
|765.659.922
|% 0,60
|
|EREGL
|19,02
|421.563.035
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,01
|390.830.736
|% -0,25
|
|THYAO
|13,37
|363.800.011
|% -0,74
|
|KARSN
|5,07
|765.659.922
|% 0,60
|
|GARAN
|8,15
|1.139.548.652
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|202.664.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|176.359.788
|% 1,39
|
|TSKB
|1,39
|80.932.485
|% -0,71
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4191
|8,4202
|% 0,37
|
|Euro
|10,3242
|10,3306
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,8776
|11,9371
|% 0,32
|
|Frank
|9,3579
|9,4142
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% 0,30
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,55
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|18,00
|
|Tam
|3.350
|3.435
|15,34
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|7,42
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,13
|68,13
|-0,26
|