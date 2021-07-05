***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 10:00
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946037
BIST
10:301.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.380
En Düşük
1.376
10:308,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:3010,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0202
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:30500,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 500,70
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKFN
|11,77
|7.853.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.453.759
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,25
|4.646.338
|% 9,85
|
|KRVGD
|15,53
|43.361.004
|% 8,00
|
|ISBIR
|6.000,10
|270.005
|% 7,14
|
|PKENT
|2.304,00
|468.268
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,17
|6.322.516
|% -4,26
|
|VERTU
|22,86
|6.703.409
|% -3,95
|
|POLTK
|359,10
|752.079
|% -3,44
|
|THYAO
|13,95
|283.074.399
|% 1,53
|
|ARCLK
|32,66
|139.017.204
|% 0,86
|
|SASA
|29,06
|120.678.546
|% 1,54
|
|MEDTR
|31,62
|109.262.241
|% 2,66
|
|KOZAL
|112,40
|70.043.318
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,25
|30.617.480
|% 3,31
|
|THYAO
|13,95
|283.074.399
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,89
|30.068.025
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|17.491.748
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,56
|34.987.474
|% 3,23
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6865
|8,6899
|% 0,12
|
|Euro
|10,3151
|10,3211
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9917
|12,0519
|% 0,19
|
|Frank
|9,3819
|9,4384
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,17
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,13
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,21
|