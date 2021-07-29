***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 14:10
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952532
BIST
14:021.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 24,63
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:028,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:0210,1198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:02498,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,49
|Açılış
|: 498,25
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KTSKR
|20,02
|12.147.293
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.841.043
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.456.526
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.044.567
|% 9,47
|
|EDATA
|13,48
|104.968.228
|% 8,36
|
|MEGAP
|7,40
|62.321.612
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.321.612
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,54
|138.135.133
|% -5,81
|
|EREGL
|19,94
|708.456.664
|% 6,46
|
|KRDMD
|7,83
|637.673.567
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|634.365.740
|% 0,73
|
|THYAO
|12,79
|433.461.053
|% 1,83
|
|PETKM
|5,65
|260.375.336
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,83
|637.673.567
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|634.365.740
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|175.169.599
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|247.957.484
|% 1,97
|
|PETKM
|5,65
|260.375.336
|% 0,53
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5050
|8,5087
|% -0,46
|
|Euro
|10,1014
|10,1296
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8864
|% -0,20
|
|Frank
|9,3127
|9,3688
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2593
|2,2706
|% -0,59
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|15,41
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|20,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|19,31
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|9,34
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,19
|