***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:04
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957506
BIST
10:451.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,17
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:458,5885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5658
10:4510,1081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0302
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:45484,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,82
|Açılış
|: 484,83
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MARKA
|5,56
|2.695.277
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.158.120
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DAGI
|5,14
|99.416.084
|% 9,13
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,30
|25.673.945
|% -9,09
|
|EDIP
|3,78
|13.450.806
|% -8,03
|
|SELGD
|6,31
|7.751.194
|% -6,93
|
|EDATA
|14,79
|5.845.089
|% -6,10
|
|RODRG
|15,28
|1.883.054
|% -4,86
|
|TUPRS
|99,05
|484.516.380
|% 2,64
|
|GARAN
|9,08
|270.242.511
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,97
|246.012.989
|% 1,14
|
|PETKM
|5,93
|236.176.908
|% 2,77
|
|EREGL
|19,34
|178.433.586
|% 1,42
|
|PETKM
|5,93
|236.176.908
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,45
|93.828.628
|% 1,24
|
|KRDMD
|7,97
|246.012.989
|% 1,14
|
|GARAN
|9,08
|270.242.511
|% 1,45
|
|TSKB
|1,29
|27.672.554
|% 1,57
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5857
|8,5885
|% -0,42
|
|Euro
|10,0942
|10,1081
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,8793
|11,9389
|% -0,36
|
|Frank
|9,2852
|9,3411
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,39
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|-0,08
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