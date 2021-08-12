***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:26
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957513
BIST
11:421.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:428,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0557
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5524
11:4210,0827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0556
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0651
11:42484,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,61
|Açılış
|: 484,14
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,03
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MARKA
|5,56
|2.890.499
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.200.708
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,50
|2.629.177
|% 9,37
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,29
|28.606.004
|% -9,37
|
|FADE
|8,73
|35.832.696
|% -9,25
|
|EDIP
|3,77
|24.346.064
|% -8,27
|
|EDATA
|14,59
|11.529.139
|% -7,37
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,05
|588.918.217
|% 1,61
|
|GARAN
|9,12
|428.346.890
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,98
|362.734.457
|% 1,27
|
|EREGL
|19,50
|326.116.447
|% 2,25
|
|PETKM
|5,94
|281.527.468
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,46
|170.753.551
|% 1,65
|
|PETKM
|5,94
|281.527.468
|% 2,95
|
|GARAN
|9,12
|428.346.890
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,98
|362.734.457
|% 1,27
|
|DAGI
|4,80
|155.202.052
|% 1,91
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5646
|8,5669
|% -0,67
|
|Euro
|10,0793
|10,0869
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8626
|11,9221
|% -0,50
|
|Frank
|9,2701
|9,3260
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2802
|2,2916
|% -0,55
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,86
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|-0,07
|