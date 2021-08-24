***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 10:09
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960162
BIST
13:031.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
13:038,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
13:039,8991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
13:03488,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 488,77
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler13:01
|GESAN
|24,86
|15.211.188
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.382.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|715.026
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,83
|31.498.571
|% 9,97
|
|AYCES
|62,95
|3.995.851
|% 9,96
|
|PENTA
|77,80
|2.443.140
|% -9,95
|
|DAGI
|3,48
|18.564.176
|% -7,69
|
|DENGE
|1,70
|887.579
|% -5,56
|
|KRONT
|34,40
|47.119.565
|% -4,87
|
|UMPAS
|1,20
|35.664
|% -4,76
|
|THYAO
|12,68
|587.520.736
|% 1,52
|
|BRLSM
|11,75
|469.071.052
|% 6,72
|
|GARAN
|9,52
|464.157.165
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,77
|435.070.802
|% 1,30
|
|BASGZ
|24,62
|291.871.794
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,87
|142.689.663
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|90.819.946
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,77
|435.070.802
|% 1,30
|
|GARAN
|9,52
|464.157.165
|% -0,31
|
|THYAO
|12,68
|587.520.736
|% 1,52
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4289
|8,4325
|% 0,15
|
|Euro
|9,8913
|9,9016
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5212
|11,5790
|% -0,08
|
|Frank
|9,1969
|9,2523
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% 0,02
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-1,40
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|-12,03
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|-5,82
|
|Çeyrek
|781
|799
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|0,72
|