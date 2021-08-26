***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 12:24
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960532
BIST
12:361.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:368,3720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:369,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:36479,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,81
|Açılış
|: 479,97
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.499.440
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,74
|97.941.819
|% 7,43
|
|AGYO
|3,69
|8.423.435
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.676.666
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.778.033
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,20
|289.466.258
|% -7,59
|
|MRGYO
|1,14
|297.840.990
|% -6,56
|
|THYAO
|12,78
|719.889.472
|% 2,24
|
|GARAN
|9,50
|502.881.088
|% -0,31
|
|GESAN
|24,62
|474.778.033
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,14
|297.840.990
|% -6,56
|
|BRLSM
|11,20
|289.466.258
|% -7,59
|
|MRGYO
|1,14
|297.840.990
|% -6,56
|
|ODAS
|1,48
|139.491.767
|% 0,68
|
|THYAO
|12,78
|719.889.472
|% 2,24
|
|GARAN
|9,50
|502.881.088
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,56
|129.425.897
|% 0,39
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3668
|8,3737
|% 0,03
|
|Euro
|9,8661
|9,8734
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5141
|% -0,22
|
|Frank
|9,0931
|9,1479
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2236
|2,2347
|% -0,04
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,86
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-15,16
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,33
|
|Çeyrek
|769
|787
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|-0,65
|