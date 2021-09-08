***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2021 10:12
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962488
BIST
16:231.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
16:238,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1142
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
16:2310,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1136
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
16:23489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,41
|Açılış
|: 489,06
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YEOTK
|29,28
|10.855.794
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|121.253.025
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.933.336
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|99.016.217
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|EGEPO
|6,46
|136.522.832
|% -9,27
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|ORCAY
|13,32
|415.417.325
|% -7,95
|
|GARAN
|9,53
|1.442.280.637
|% -2,06
|
|THYAO
|12,65
|557.265.412
|% 0,00
|
|ORCAY
|13,32
|415.417.325
|% -7,95
|
|YKBNK
|2,57
|389.915.312
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,39
|358.674.481
|% -0,81
|
|YKBNK
|2,57
|389.915.312
|% -0,77
|
|GARAN
|9,53
|1.442.280.637
|% -2,06
|
|IHLAS
|0,61
|59.108.853
|% 3,39
|
|ODAS
|1,49
|117.978.608
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,85
|129.792.924
|% 0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4600
|8,4632
|% 1,37
|
|Euro
|9,9989
|10,0057
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,6091
|11,6674
|% 1,18
|
|Frank
|9,1464
|9,2015
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2499
|2,2612
|% 1,38
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,40
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,41
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|29,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|35,64
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|17,24
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|1,10
|