***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 10:00
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964448
BIST
09:551.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.405
09:558,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0547
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
09:5510,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0575
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
09:55491,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,00
|Açılış
|: 491,08
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TEZOL
|20,28
|100.558.197
|% 9,98
|
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|GARFA
|11,15
|815.422
|% 8,46
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|LKMNH
|11,30
|89.620
|% 5,67
|
|KTSKR
|58,45
|1.090.560
|% -9,94
|
|FENER
|30,42
|48.770.467
|% -6,17
|
|ISKPL
|6,83
|2.073.909
|% -5,27
|
|ISBIR
|65,35
|289.174
|% -4,74
|
|CMENT
|26,12
|8.933
|% -2,90
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,00
|
|HALKB
|4,67
|276.748.880
|% 0,00
|
|UNLU
|5,59
|188.636.499
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|HALKB
|4,67
|276.748.880
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,56
|138.373.034
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6946
|8,7015
|% 0,63
|
|Euro
|10,1892
|10,1977
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,8920
|11,9517
|% 0,45
|
|Frank
|9,3039
|9,3599
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3157
|2,3273
|% 0,73
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|