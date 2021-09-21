***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:46
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964658
BIST
12:061.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.398
12:068,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:0610,1300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0309
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:06489,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,26
|Açılış
|: 489,34
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KTSKR
|64,25
|24.953.784
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.738.188
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|IHYAY
|0,79
|6.720.667
|% 6,76
|
|NUGYO
|11,91
|10.057.435
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.284.378
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,90
|61.277.323
|% -6,12
|
|NIBAS
|9,70
|9.229.974
|% -4,53
|
|SELGD
|4,90
|1.728.312
|% -4,48
|
|THYAO
|13,01
|549.458.238
|% 1,56
|
|GARAN
|9,17
|467.519.368
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,25
|270.166.720
|% -3,85
|
|TUPRS
|109,10
|263.899.812
|% 1,49
|
|SISE
|8,25
|246.121.558
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,39
|170.452.903
|% 0,42
|
|GARAN
|9,17
|467.519.368
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,78
|87.103.001
|% 0,00
|
|THYAO
|13,01
|549.458.238
|% 1,56
|
|SISE
|8,25
|246.121.558
|% 0,61
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6226
|8,6281
|% -0,42
|
|Euro
|10,1238
|10,1300
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,7636
|11,8226
|% -0,31
|
|Frank
|9,2811
|9,3370
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% -0,49
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,38
|
|Altın Gr.
|488
|489
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|1,13
|