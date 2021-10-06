***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 12:55
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967326
BIST
16:461.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:468,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:4610,2712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:46502,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 502,26
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:46
|DOBUR
|26,40
|3.760.110
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.634.762
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.133.133
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,15
|20.432.126
|% -9,25
|
|PETKM
|6,13
|1.611.838.078
|% -7,96
|
|MARTI
|1,40
|28.651.923
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.564.668
|% -7,76
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,13
|1.611.838.078
|% -7,96
|
|EREGL
|16,30
|1.218.591.660
|% 0,93
|
|GARAN
|9,28
|1.090.867.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|120,10
|874.346.702
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|662.636.284
|% -1,78
|
|PETKM
|6,13
|1.611.838.078
|% -7,96
|
|YKBNK
|2,38
|403.391.299
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|167.114.390
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|1.090.867.089
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,34
|617.061.678
|% -0,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8917
|8,8961
|% 0,31
|
|Euro
|10,2660
|10,2712
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0356
|12,0959
|% -0,06
|
|Frank
|9,5439
|9,6014
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3638
|2,3757
|% 0,31
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-1,89
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|
Seans Raporu
16:46
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