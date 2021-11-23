***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:19
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979093
BIST
11:291.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,94
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:2912,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 5,68%
|| 0,6483
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,0718
En Düşük
11,3504
11:2913,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 5,96%
|| 0,7639
|Açılış
|: 13,5205
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
13,6045
En Düşük
12,7722
11:29698,14
En Yüksek
|Değişim
|: 5,40%
|| 35,80
|Açılış
|: 698,14
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
700,77
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:29
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.415.425
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.631.896
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|99.548.746
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.599.033
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,42
|429.721.254
|% -9,15
|
|GMTAS
|2,07
|2.093.116
|% -7,17
|
|KZBGY
|33,66
|12.564.289
|% -7,12
|
|ADESE
|1,00
|68.093.031
|% -6,54
|
|AVOD
|5,24
|22.318.723
|% -5,42
|
|KRDMD
|8,69
|1.180.538.198
|% 4,45
|
|SISE
|11,65
|1.089.743.676
|% 3,93
|
|EREGL
|22,78
|755.569.616
|% 5,66
|
|GARAN
|11,89
|674.153.225
|% -0,42
|
|TSPOR
|8,84
|477.002.033
|% -3,28
|
|KRDMD
|8,69
|1.180.538.198
|% 4,45
|
|SISE
|11,65
|1.089.743.676
|% 3,93
|
|ODAS
|1,63
|148.188.040
|% -0,61
|
|YKBNK
|3,53
|313.002.249
|% -0,28
|
|ADESE
|1,00
|68.093.031
|% -6,54
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0414
|12,0545
|% 5,68
|
|Euro
|13,5666
|13,5864
|% 5,96
|
|Sterlin
|16,0892
|16,1699
|% 5,64
|
|Frank
|12,8938
|12,9714
|% 5,88
|
|Riyal
|3,2034
|3,2195
|% 5,67
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,98
|
|Altın Gr.
|696
|697
|34,22
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,29
|9,30
|0,44
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,67
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