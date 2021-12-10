***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 14:52
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982639
BIST
17:142.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:1413,8839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0967
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:1415,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0953
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:14796,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,85
|Açılış
|: 796,44
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:14
|EUHOL
|2,31
|22.921.284
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.603.299
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|91.867.624
|% 9,97
|
|RNPOL
|15,91
|15.174.767
|% 9,95
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,42
|4.890.678.933
|% 1,91
|
|KRDMD
|10,78
|2.971.318.393
|% 2,67
|
|PETKM
|9,13
|2.510.714.592
|% 2,13
|
|SISE
|15,70
|2.395.996.578
|% 1,95
|
|ASELS
|24,56
|1.522.368.062
|% -1,92
|
|EKGYO
|2,52
|1.111.342.992
|% -0,40
|
|KRDMD
|10,78
|2.971.318.393
|% 2,67
|
|PETKM
|9,13
|2.510.714.592
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,56
|844.413.584
|% -1,39
|
|TSKB
|1,58
|370.471.623
|% -3,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8812
|13,8839
|% 0,70
|
|Euro
|15,6669
|15,6911
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,2878
|18,3795
|% 0,62
|
|Frank
|14,9830
|15,0732
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6877
|3,7062
|% 0,63
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|9,06
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|68,89
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|33,32
|
|Çeyrek
|1.274
|1.304
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,13
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|