***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 11:06
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001026
BIST
11:392.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,68
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.021
11:3913,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0138
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
11:3915,4188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0458
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3684
11:39795,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,48
|Açılış
|: 795,32
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PKENT
|653,70
|11.572.715
|% 9,98
|
|INTEM
|110,70
|10.237.897
|% 8,74
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|OYLUM
|4,74
|7.037.945
|% 7,24
|
|ETYAT
|4,51
|2.453.290
|% 6,37
|
|ORCAY
|30,46
|106.074.958
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|161.244.813
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|AVOD
|3,98
|12.060.857
|% -5,69
|
|ISDMR
|22,46
|81.908.066
|% -4,10
|
|THYAO
|30,30
|1.731.420.490
|% 1,68
|
|EREGL
|29,12
|687.936.750
|% -1,15
|
|KRDMD
|11,95
|475.632.783
|% 1,10
|
|TUPRS
|192,00
|413.123.756
|% 1,05
|
|SISE
|13,82
|332.858.536
|% -0,72
|
|YKBNK
|4,08
|250.074.075
|% -0,49
|
|THYAO
|30,30
|1.731.420.490
|% 1,68
|
|MOBTL
|1,84
|81.015.310
|% 4,55
|
|KRDMD
|11,95
|475.632.783
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,31
|85.819.158
|% -0,86
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5126
|13,5289
|% 0,10
|
|Euro
|15,4066
|15,4188
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,3167
|18,4086
|% 0,30
|
|Frank
|14,5411
|14,6287
|% 0,14
|
|Riyal
|3,5985
|3,6166
|% 0,21
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,56
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,27
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,20
|