***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 10:48
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002308
BIST
10:352.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,67
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:3513,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0252
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:3515,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0367
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5178
En Düşük
15,4100
10:35821,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,96
|Açılış
|: 821,45
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:33
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|KARYE
|21,44
|23.622.513
|% 9,95
|
|DESPC
|10,30
|4.439.811
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ISBTR
|59.066,50
|177.200
|% 7,28
|
|PKENT
|640,80
|617.731
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|PRKAB
|43,00
|10.202.301
|% -6,52
|
|THYAO
|29,74
|373.489.342
|% 0,47
|
|TUPRS
|194,50
|298.718.650
|% -0,56
|
|YKBNK
|4,07
|193.588.651
|% 1,50
|
|KRDMD
|11,90
|154.116.440
|% 0,25
|
|KOZAL
|130,00
|138.092.532
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,07
|193.588.651
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,37
|47.099.702
|% 0,42
|
|TEKTU
|1,72
|27.066.355
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,18
|16.947.794
|% 1,72
|
|ISGYO
|5,49
|74.355.397
|% 2,04
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6131
|13,6216
|% 0,18
|
|Euro
|15,5009
|15,5142
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,4573
|18,5499
|% 0,16
|
|Frank
|14,7014
|14,7899
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6189
|3,6370
|% 0,18
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,16
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|-0,94
|