***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 11:57
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024710
BIST
13:212.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,87
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:2114,8134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
13:2115,5945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0320
|Açılış
|: 15,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:21897,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 897,99
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:19
|SKBNK
|1,21
|204.409.458
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.124.457
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.612.043
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.147.427
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.097.911
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|19.952.635
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,92
|31.084.900
|% -7,58
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,23
|360.131.217
|% -5,38
|
|THYAO
|41,06
|2.952.865.554
|% 1,38
|
|GARAN
|15,04
|1.561.560.918
|% 0,47
|
|SISE
|18,08
|809.665.485
|% 1,46
|
|AKBNK
|9,20
|796.282.734
|% 0,55
|
|EREGL
|34,00
|721.947.079
|% -0,99
|
|ALBRK
|1,23
|360.131.217
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,73
|492.664.458
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,21
|204.409.458
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,04
|682.421.692
|% 1,82
|
|GARAN
|15,04
|1.561.560.918
|% 0,47
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8086
|14,8171
|% 0,06
|
|Euro
|15,6009
|15,6130
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,4585
|18,5511
|% -0,34
|
|Frank
|15,1641
|15,2555
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9361
|3,9558
|% 0,01
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,68
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,77
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.955
|6.103
|-23,65
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-11,44
|
|Çeyrek
|1.444
|1.476
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,24
|