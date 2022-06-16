***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 14:27
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037673
BIST
14:462.479
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -52,53
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:4617,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0847
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:4618,0375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:461.012,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,49
|Açılış
|: 1.012,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:44
|YGGYO
|22,38
|14.743.798
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,60
|1.796.613
|% 9,09
|
|BRKO
|1,61
|2.479.435
|% 7,33
|
|TSGYO
|4,77
|119.176.942
|% 7,19
|
|EUREN
|25,46
|171.900.997
|% 6,80
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,87
|106.924.935
|% -6,47
|
|TIRE
|19,25
|43.854.120
|% -5,54
|
|HEDEF
|6,78
|13.984.147
|% -5,31
|
|RTALB
|15,02
|41.629.009
|% -4,94
|
|THYAO
|47,46
|3.747.889.173
|% -2,02
|
|SASA
|45,88
|2.385.305.771
|% 2,59
|
|EREGL
|29,36
|2.099.040.815
|% -2,00
|
|SISE
|21,20
|1.276.896.129
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,10
|873.364.066
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,54
|395.565.786
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,62
|621.521.553
|% -2,94
|
|DOHOL
|3,94
|475.019.729
|% -4,14
|
|TSKB
|2,10
|224.490.056
|% -2,33
|
|ISCTR
|4,57
|463.445.686
|% -4,19
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3170
|17,3219
|% 0,49
|
|Euro
|17,9988
|18,0211
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,9780
|21,0832
|% 0,35
|
|Frank
|17,5894
|17,6954
|% 1,93
|
|Riyal
|4,6017
|4,6248
|% 0,55
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-14,83
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.727
|6.823
|-48,00
|
|Yarım
|3.303
|3.337
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,73
|
Seans Raporu
14:44
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14:58TIRE
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 717 adet işlem
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14:57XU100
Endeks 2, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 24, 342.00 milyon TL de
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14:57HEDEF
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 592 adet işlem
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14:56RTALB
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 883 adet işlem
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14:55DOBUR
Yüzde -7.27 oranında düşüşle 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 542 adet işlem