***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 10:13
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038182
BIST
14:292.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,99
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:2917,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:2918,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0821
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:291.024,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.024,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:29
|EGEEN
|2.205,50
|147.076.246
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.139
|% 9,98
|
|ARMDA
|158,80
|8.656.731
|% 9,82
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|ISDMR
|24,06
|69.584.065
|% -4,14
|
|THYAO
|49,94
|4.367.541.439
|% 3,65
|
|EREGL
|27,88
|2.132.682.521
|% -3,33
|
|SASA
|45,80
|1.027.867.536
|% -0,52
|
|SISE
|21,96
|929.257.398
|% 0,27
|
|TUPRS
|258,70
|842.608.573
|% -3,61
|
|ODAS
|3,08
|690.312.023
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,89
|640.801.365
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,02
|440.107.430
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,62
|247.504.633
|% 0,00
|
|THYAO
|49,94
|4.367.541.439
|% 3,65
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3259
|17,3359
|% 0,06
|
|Euro
|18,2484
|18,2676
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,1792
|21,2854
|% 0,31
|
|Frank
|17,9072
|18,0151
|% 0,71
|
|Riyal
|4,6047
|4,6278
|% 0,03
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.801
|6.897
|-69,00
|
|Yarım
|3.339
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,08
|
Seans Raporu
14:29
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