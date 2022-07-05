***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 14:59
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041623
BIST
16:122.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,74
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:1217,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1991
|Açılış
|: 17,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:1217,4862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0506
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:12981,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,10
|Açılış
|: 981,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GEREL
|4,62
|45.087.578
|% 10,00
|
|CANTE
|43,20
|40.105.611
|% 8,00
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GZNMI
|45,12
|28.926.921
|% 7,22
|
|HEKTS
|30,68
|1.167.957.135
|% 6,53
|
|ULUSE
|207,00
|13.769.967
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,06
|3.169.503.052
|% -1,30
|
|EREGL
|26,14
|1.285.860.034
|% 0,69
|
|HEKTS
|30,68
|1.167.957.135
|% 6,53
|
|SISE
|21,26
|1.122.318.319
|% 0,28
|
|SASA
|39,92
|1.107.316.575
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,84
|966.210.213
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|719.156.389
|% -0,47
|
|ODAS
|2,75
|415.274.271
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|169.974.995
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,71
|751.291.659
|% 0,37
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0125
|17,0217
|% 1,16
|
|Euro
|17,4725
|17,4906
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2603
|20,3619
|% -0,12
|
|Frank
|17,5064
|17,6119
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5151
|4,5378
|% 1,10
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,99
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.588
|6.671
|45,00
|
|Yarım
|3.224
|3.262
|22,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,59
|