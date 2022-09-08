***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 10:00
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061322
BIST
10:503.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 54,92
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:5018,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2423
En Düşük
18,2142
10:5018,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:501.007,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.007,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ZRGYO
|4,98
|58.909.967
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,94
|57.452.972
|% 9,40
|
|DESA
|25,24
|13.170.206
|% 9,08
|
|BURCE
|38,56
|10.619.879
|% 8,87
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|8,08
|5.393.923
|% -3,58
|
|TSKB
|6,59
|29.574.148
|% -3,51
|
|AYEN
|25,72
|82.603.442
|% -3,16
|
|SANEL
|10,13
|458.767
|% -3,15
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|THYAO
|75,65
|1.373.503.484
|% 1,27
|
|EREGL
|31,84
|1.003.064.088
|% 3,58
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,66
|880.258.121
|% -0,19
|
|HALKB
|11,57
|620.636.603
|% 1,67
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2474
|% 0,18
|
|Euro
|18,2400
|18,2504
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9043
|21,0091
|% -0,30
|
|Frank
|18,6086
|18,7207
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8409
|4,8652
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|-16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|0,69
|
Seans Raporu
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