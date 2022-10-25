***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:01
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073798
BIST
11:274.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 26,80
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.005
En Düşük
3.979
11:2718,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:2718,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:27984,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,34
|Açılış
|: 984,99
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TSPOR
|4,95
|243.214.810
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|18.314.820
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.657.926
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|427.812.789
|% 9,99
|
|FENER
|68,35
|112.654.549
|% 9,98
|
|PENTA
|63,80
|60.119.289
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|210.969.536
|% -9,89
|
|GESAN
|143,10
|397.154.133
|% -9,43
|
|YEOTK
|48,62
|58.929.539
|% -8,61
|
|SKTAS
|3,50
|32.563.075
|% -8,38
|
|THYAO
|100,90
|2.143.654.283
|% 1,41
|
|SASA
|106,70
|1.095.818.915
|% 6,70
|
|YKBNK
|9,58
|962.848.320
|% 2,24
|
|AKBNK
|15,80
|877.184.685
|% 2,20
|
|EREGL
|30,82
|874.394.873
|% 1,12
|
|TSKB
|3,11
|549.594.393
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,69
|803.105.824
|% 1,30
|
|SKBNK
|2,10
|346.662.184
|% 6,06
|
|YKBNK
|9,58
|962.848.320
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,90
|673.038.629
|% 2,48
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6148
|% 0,17
|
|Euro
|18,3731
|18,3862
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,9915
|21,0968
|% 0,36
|
|Frank
|18,4861
|18,5974
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-2,96
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.642
|6.746
|-23,00
|
|Yarım
|3.236
|3.293
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|-0,49
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40ISGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 926, 340 adet işlem
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11:38NTHOL
Yüzde 6.32 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 404, 704 adet işlem
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 21 artarak (% 0.90 ) 4, 389
-
11:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, SKBNK
-
11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, YKBNK