***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 12:16
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181963
BIST
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15:107.430
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -40,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:1027,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:1029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5599
15:101.672,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,64
|Açılış
|: 1.673,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:10
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|93.562.467
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.529.726.510
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.546.859
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|99.139.541
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|AKSUE
|34,22
|303.214.975
|% -9,47
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|TKNSA
|26,96
|305.504.945
|% -7,35
|
|THYAO
|261,20
|8.142.540.303
|% -2,14
|
|KOZAL
|28,22
|4.780.594.180
|% 3,22
|
|ASTOR
|114,90
|4.614.106.240
|% 7,08
|
|ISCTR
|16,37
|3.075.105.525
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,90
|2.957.922.150
|% 0,40
|
|EKGYO
|9,01
|1.955.765.092
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.015.936.789
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,90
|2.957.922.150
|% 0,40
|
|SKBNK
|3,19
|602.541.401
|% 2,57
|
|ADESE
|2,02
|375.683.437
|% 6,88
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0147
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5801
|29,6075
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2158
|34,3874
|% -0,51
|
|Frank
|30,6780
|30,8628
|% -0,37
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,12
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-10,15
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-1,81
|
Seans Raporu
15:10
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-
15:25PKART
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 779, 449 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.55 ) 8, 043
-
15:24XU100
Endeks 7, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 86, 159.00 milyon TL de
-
15:24ETILR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 666 adet işlem
-
15:23KORDS
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 395 adet işlem