***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:21
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258324
BIST
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11:588.969
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -100,28
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5832,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0442
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5835,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0654
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:582.227,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,69
|Açılış
|: 2.227,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARTMS
|54,25
|77.477.734
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.979.518
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|471.431.078
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.858.644
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,10
|17.024.534
|% -8,38
|
|FONET
|32,16
|734.713.431
|% -8,11
|
|THYAO
|274,75
|2.200.673.356
|% -0,27
|
|EREGL
|44,96
|1.794.988.326
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,34
|1.535.619.782
|% -4,12
|
|VESTL
|84,55
|1.290.643.399
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,80
|1.212.830.126
|% -2,44
|
|ISCTR
|10,80
|1.212.830.126
|% -2,44
|
|YKBNK
|22,34
|1.535.619.782
|% -4,12
|
|EKGYO
|10,65
|522.288.644
|% -1,11
|
|ZOREN
|5,24
|250.486.277
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|115.544.857
|% -2,81
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0907
|32,0976
|% 0,14
|
|Euro
|35,1017
|35,1155
|% 0,19
|
|Sterlin
|41,4974
|41,7054
|% -0,75
|
|Frank
|36,9200
|37,1051
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6465
|8,6898
|% -0,76
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,43
|933,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.047,65
|1.053,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,15
|82,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,20
|2.158,51
|% 0,66
|