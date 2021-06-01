***SELGD* *DIRIT* *OLMIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.06.2021 09:23
***SELGD******DIRIT******OLMIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DIRIT, OLMIP, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939241
BIST
10:391.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:398,4961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:3910,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0145
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4028
En Düşük
10,3676
10:39522,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,59
|Açılış
|: 522,17
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KONTR
|72,60
|9.546.086
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|INVEO
|131,20
|5.958.818
|% 8,43
|
|TUCLK
|12,74
|25.094.777
|% 7,15
|
|CASA
|154,00
|2.146.849
|% 6,80
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|ISGSY
|9,46
|18.470.599
|% -5,02
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|TKURU
|214,00
|213.304
|% -4,89
|
|AVTUR
|3,05
|2.408.610
|% -4,39
|
|KOZAL
|120,10
|87.058.716
|% 0,42
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|PGSUS
|81,75
|53.344.171
|% -1,68
|
|EKGYO
|1,94
|40.523.962
|% -0,51
|
|TRILC
|40,20
|36.007.167
|% 1,31
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|EKGYO
|1,94
|40.523.962
|% -0,51
|
|CEMAS
|1,26
|24.004.155
|% 3,28
|
|IHLGM
|1,08
|15.973.707
|% -1,82
|
|VAKBN
|3,59
|34.306.235
|% 1,70
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4946
|8,4961
|% 0,05
|
|Euro
|10,3975
|10,4017
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0385
|12,0989
|% 0,04
|
|Frank
|9,4089
|9,4655
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,11
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,59
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|70,32
|70,32
|1,01
|
Seans Raporu
10:39
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10:51YAYLA
Yüzde 4.68 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 431 adet işlem
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10:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.28 ) 1, 511
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10:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONTR, MZHLD
-
10:49XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 2, 279.00 milyon TL de