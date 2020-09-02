***SELGD* *ETILR* *KENT* *RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.09.2020 09:09
***SELGD******ETILR******KENT******RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, ETILR, SELGD, RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) SELGD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 02/09/2020) RALYH.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/09/2020) ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872819
BIST
10:251.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:257,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:258,7578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:25465,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 465,35
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.784.153
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.690.575
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,40
|15.792.940
|% -6,98
|
|RALYH
|5,60
|4.734.263
|% -6,98
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,04
|207.937.919
|% 6,52
|
|GSRAY
|3,29
|164.876.724
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,29
|149.933.870
|% 6,13
|
|TURSG
|6,27
|136.800.551
|% 5,38
|
|SISE
|6,25
|130.790.996
|% 0,81
|
|GSRAY
|3,29
|164.876.724
|% 3,79
|
|BJKAS
|3,29
|149.933.870
|% 6,13
|
|EKGYO
|1,77
|49.919.828
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,05
|48.534.865
|% -0,49
|
|TURSG
|6,27
|136.800.551
|% 5,38
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3734
|7,3758
|% 0,11
|
|Euro
|8,7533
|8,7578
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8066
|9,8558
|% -0,21
|
|Frank
|8,0598
|8,1083
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,13
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-9,54
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,83
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|0,41
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:35GEREL
Yüzde 5.80 oranında artışla 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 930, 781 adet işlem
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10:34PKENT
Yüzde 7.92 oranında artışla 1, 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417 adet işlem
-
10:33TURSG
Yüzde 5.71 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 636, 592 adet işlem
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 84 artarak (% 0.15 ) 1, 224
-
10:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, MRDIN, FENER