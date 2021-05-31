***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2021 15:33
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 31.05.2021
İlgili Şirketler SELGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik V.Lim.İşl.San.Lt. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939035
BIST
15:211.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,62
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
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1.427
En Düşük
1.414
15:218,4890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
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|Açılış
|: 8,4800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4716
15:2110,3639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
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|Açılış
|: 10,3460
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,3345
15:21520,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,49
|Açılış
|: 520,69
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:21
|YAYLA
|3,85
|39.637.421
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.692.346
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.266.173
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.728.328
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.484.769
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.459.392
|% -6,62
|
|THYAO
|13,30
|1.014.156.801
|% 2,47
|
|KRDMD
|7,91
|564.701.171
|% 0,25
|
|EREGL
|19,25
|470.061.530
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,94
|414.321.127
|% 3,19
|
|GARAN
|7,94
|371.564.732
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,94
|414.321.127
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.302.078
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.692.346
|% 10,00
|
|THYAO
|13,30
|1.014.156.801
|% 2,47
|
|KARSN
|4,49
|321.771.295
|% -3,85
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4875
|8,4890
|% -0,88
|
|Euro
|10,3571
|10,3639
|% -0,75
|
|Sterlin
|12,0221
|12,0824
|% -0,78
|
|Frank
|9,4052
|9,4618
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2600
|2,2713
|% -0,74
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,24
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-8,78
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,24
|
|Çeyrek
|831
|850
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
|