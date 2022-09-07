***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 11:26
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SELGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rahşan Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060907
BIST
11:173.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -44,13
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:1718,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:1718,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:17998,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 998,85
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:17
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|80.997.794
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,89
|40.451.396
|% 9,24
|
|MTRKS
|34,68
|7.368.876
|% -9,97
|
|ALKA
|65,80
|23.345.538
|% -6,73
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,29
|25.942.843
|% -6,33
|
|FADE
|9,34
|98.479.357
|% -5,66
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|THYAO
|73,60
|2.113.904.031
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|VAKBN
|10,74
|1.371.684.089
|% 6,55
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2313
|18,2414
|% 0,04
|
|Euro
|18,0953
|18,1043
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0298
|% -0,04
|
|Frank
|18,4886
|18,6000
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,59
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.849
|9,00
|
|Yarım
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|-1,10
|
Seans Raporu
11:17
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11:32KRDMA
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