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***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

07.09.2022 11:26
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SELGD

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rahşan Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060907


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Altın Gr. 998 998 0,50  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.759 6.849 9,00  
Yarım 3.293 3.343 4,00  
Çeyrek 1.652 1.674 2,00  
Gümüş.Ons 18,20 18,22 0,19  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,08  
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