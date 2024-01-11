***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2024 09:02
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SELGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238267
BIST
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11:197.897
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,15
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:1930,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0483
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
11:1933,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1904
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:191.960,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.960,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DOGUB
|18,46
|121.271.794
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|55.246.254
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|311.617.758
|% 9,92
|
|BEGYO
|4,83
|165.887.555
|% 8,54
|
|BRKSN
|28,86
|41.297.843
|% 8,33
|
|POLTK
|17.507,50
|86.997.845
|% -6,03
|
|AVGYO
|9,62
|19.494.663
|% -5,69
|
|BURVA
|84,00
|8.025.408
|% -4,00
|
|ETYAT
|9,54
|2.793.667
|% -3,83
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|THYAO
|246,80
|2.887.785.823
|% -1,24
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|GARAN
|66,30
|1.518.791.468
|% 3,92
|
|ISCTR
|25,40
|1.953.068.229
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,26
|1.412.816.775
|% -1,27
|
|EREGL
|44,06
|2.507.404.044
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,20
|398.802.344
|% -0,61
|
|AKBNK
|40,84
|1.538.942.637
|% 0,25
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0015
|30,0083
|% 0,16
|
|Euro
|33,0484
|33,0785
|% 0,58
|
|Sterlin
|38,1827
|38,3742
|% 0,41
|
|Frank
|35,1484
|35,3602
|% 0,29
|
|Riyal
|7,9775
|8,0175
|% 0,18
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|927,32
|928,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,23
|1.018,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,45
|2.033,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% 0.00 ) 8, 565
-
11:34XU100
Endeks 7, 897 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 30, 031.00 milyon TL de
-
11:34ANGEN
Yüzde 4.08 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 740 adet işlem
-
11:33EKOS
Yüzde 4.55 oranında artışla 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 335, 585 adet işlem
-
11:32BAYRK
Yüzde 6.43 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 626 adet işlem