***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2024 09:07
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SELGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eliya Alharal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249957
BIST
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10:109.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 32,99
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.267
En Yüksek
9.285
10:1030,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1054
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,8307
En Düşük
30,2546
10:1033,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0305
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3835
En Düşük
32,7468
10:101.984,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.986,64
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler10:10
|AKSUE
|14,08
|864.048
|% 105,85
|
|SELGD
|58,90
|5.874.097
|% 9,99
|
|VKING
|35,00
|5.859.250
|% 8,02
|
|TGSAS
|42,88
|1.849.892
|% 8,01
|
|OZSUB
|30,54
|19.867.590
|% 6,86
|
|EYGYO
|11,37
|33.212.210
|% -6,80
|
|UFUK
|145,80
|916.591
|% -5,26
|
|QNBFL
|813,00
|685.359
|% -5,13
|
|ISYAT
|13,21
|11.647.582
|% -4,96
|
|KLGYO
|5,22
|49.016.333
|% -4,92
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EREGL
|47,28
|661.306.422
|% 0,42
|
|THYAO
|285,25
|657.954.565
|% 0,44
|
|GUBRF
|217,10
|581.375.859
|% 2,74
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EKGYO
|10,66
|293.258.183
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,33
|111.361.752
|% 0,76
|
|ISCTR
|27,64
|417.212.919
|% -0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7952
|30,8307
|% 0,34
|
|Euro
|33,1702
|33,1875
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,6795
|38,8735
|% 0,24
|
|Frank
|34,8382
|35,0481
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1904
|8,2314
|% 0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|897,36
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,47
|950,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,84
|82,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,96
|2.004,29
|% 0,66
|