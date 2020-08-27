***SELGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.08.2020 09:09
***SELGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'nin 25.08.2020 tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 08.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871349
BIST
10:241.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.105
10:247,3465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3423
10:248,7013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6852
10:24459,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,45
|Açılış
|: 459,27
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:24
|GYHOL
|24,20
|3.478.242
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.521.326
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|3.954.713
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|8.662.102
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|6,85
|5.165.221
|% -9,75
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|HUBVC
|19,89
|6.869.788
|% -3,91
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|GUSGR
|6,72
|225.711.798
|% 2,13
|
|SISE
|6,27
|146.482.566
|% 0,32
|
|GARAN
|6,94
|121.209.956
|% 0,58
|
|FENER
|24,02
|115.562.900
|% 4,25
|
|PETKM
|4,04
|89.362.312
|% 0,25
|
|GUSGR
|6,72
|225.711.798
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,87
|57.241.225
|% 0,54
|
|SISE
|6,27
|146.482.566
|% 0,32
|
|PETKM
|4,04
|89.362.312
|% 0,25
|
|TSKB
|1,12
|22.455.291
|% 0,90
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3445
|7,3465
|% -0,22
|
|Euro
|8,6898
|8,7013
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6870
|9,7355
|% -0,13
|
|Frank
|8,0584
|8,1069
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% -0,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-11,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|-0,05
|