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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.08.2020 18:19
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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2020
Tescil Tarihi
14.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2020 Tarih ve 10121 No'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen 22.10.2019 İstanbul Ticaret Siciline Tescil ettirilen Yeni Ünvanı ile "AKT Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" nin 06 Temmuz 2020 Tarih ve 12:00 Saatinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında  oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868151


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