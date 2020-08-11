***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAKT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.07.2020Tescil Tarihi14.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.07.2020 Tarih ve 10121 No'lu Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen 22.10.2019 İstanbul Ticaret Siciline Tescil ettirilen Yeni Ünvanı ile "AKT Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" nin 06 Temmuz 2020 Tarih ve 12:00 Saatinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868151BIST