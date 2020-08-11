***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.08.2020 18:19
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKT BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2020
Tescil Tarihi
14.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2020 Tarih ve 10121 No'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen 22.10.2019 İstanbul Ticaret Siciline Tescil ettirilen Yeni Ünvanı ile "AKT Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" nin 06 Temmuz 2020 Tarih ve 12:00 Saatinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868151
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2067
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1310
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2007
18:058,4609
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,1548
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4402
18:05445,11
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -33,34
|Açılış
|: 445,11
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
443,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2021
|7,2067
|% -1,79
|
|Euro
|8,4509
|8,4609
|% -1,80
|
|Sterlin
|9,3694
|9,4164
|% -2,03
|
|Frank
|7,8195
|7,8666
|% -2,03
|
|Riyal
|1,9152
|1,9248
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-106,88
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-33,15
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-3,95
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-1,05
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 23, 351.00 milyon TL de
-
17:55QNBFB
Yüzde 9.96 oranında artışla 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 228 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
-
17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem