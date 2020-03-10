***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu
10.03.2020 17:42
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REHBER GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş'nin İZMİR İLİ ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1196-3 SAYILI RAPORU
Rapor Tarihi
10.03.2020
Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş'nin İZMİR İLİ ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1196-3 SAYILI RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826287
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:057,0174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05328,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,48
|Açılış
|: 328,33
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.099.189
|% 8,02
|
|DESPC
|5,29
|57.265.836
|% 7,96
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|MARKA
|1,04
|4.060.124
|% -14,05
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% -13,85
|
|SEKUR
|3,70
|1.699.784
|% -13,15
|
|EUKYO
|1,20
|2.251.070
|% -11,11
|
|ODAS
|1,72
|266.371.916
|% -8,02
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|PGSUS
|41,68
|134.772.237
|% -7,46
|
|NATEN
|16,46
|92.272.257
|% -8,25
|
|CRFSA
|5,93
|44.776.450
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|CRFSA
|5,93
|44.776.450
|% 1,54
|
|BNTAS
|2,16
|12.402.114
|% -7,69
|
|NATEN
|16,46
|92.272.257
|% -8,25
|
|FONET
|6,51
|24.514.988
|% -2,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9826
|8,0227
|% -0,66
|
|Frank
|6,5832
|6,6228
|% -0,43
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-22,87
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,47
|36,47
|2,11
|