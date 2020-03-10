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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu

10.03.2020 17:44
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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REHBER GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş'nin AYDIN İLİ GERMENCİK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1196-4 SAYILI RAPORU
Rapor Tarihi
10-03-2020
Açıklamalar

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT  İTHALAT A.Ş'nin  AYDIN  İLİ GERMENCİK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA  AİT 2020/OZ/1196-4 SAYILI RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826297


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Yarım 1.042 1.069 -6,65  
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Gümüş.Ons 16,93 16,95 -0,08  
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