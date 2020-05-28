***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu
28.05.2020 18:27
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REHBER GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANİŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN BAĞLI ORTAKLIĞINA AİT İZMİR İLİ KONAK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1268 SAYILI RAPORU
Rapor Tarihi
28.05.2020
Açıklamalar
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN BAĞLI ORTAKLIĞI SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne AİT İZMİR İLİ KONAK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1268 SAYILI DEĞERLEME RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847423
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0803
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,38
|Açılış
|: 377,75
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3809
|8,4229
|% 1,21
|
|Frank
|7,0340
|7,0764
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8102
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,77
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.481
|34,10
|
|Tam
|2.520
|2.557
|46,40
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,10
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|