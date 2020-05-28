***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREHBER GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANİŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN BAĞLI ORTAKLIĞINA AİT İZMİR İLİ KONAK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1268 SAYILI RAPORURapor Tarihi28.05.2020AçıklamalarSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN BAĞLI ORTAKLIĞI SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne AİT İZMİR İLİ KONAK İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZINA AİT 2020/OZ/1268 SAYILI DEĞERLEME RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847423BIST