***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ne ait Taşınmazın Değerlemesi Hakkında,Rapor Tarihi31.10.2023AçıklamalarEk: İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 1509 Ada 14 Parsel'e ait 2023/OZ/3283 Sayılı Değerleme Raporu,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212625BIST