***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu
31.10.2023 18:18
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ne ait Taşınmazın Değerlemesi Hakkında,
Rapor Tarihi
31.10.2023
Açıklamalar
Ek: İzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 1509 Ada 14 Parsel'e ait 2023/OZ/3283 Sayılı Değerleme Raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212625
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0899
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.806,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.806,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3104
|28,3166
|% 0,27
|
|Euro
|29,9755
|29,9917
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,2898
|34,4618
|% 0,01
|
|Frank
|31,0039
|31,1907
|% -0,64
|
|Riyal
|7,5206
|7,5583
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-10,87
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,94
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.912
|11.995
|-71,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.011
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|-0,38
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-1,21
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Seans Raporu
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