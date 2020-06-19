***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.06.2020 19:12
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Açıklamalar
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 01.01.2020-31.03.2020 Dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852142
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,72
|Açılış
|: 383,59
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4410
|8,4833
|% -0,60
|
|Frank
|7,1686
|7,2118
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|19,43
|
|Altın Gr.
|383
|384
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.508
|21,70
|
|Tam
|2.558
|2.572
|20,30
|
|Yarım
|1.246
|1.258
|10,80
|
|Çeyrek
|625
|630
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,51
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