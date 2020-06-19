***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler476.678 -476.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.323 120.838 134.161 -72 134.089Dönem Karı (Zararı)120.838 120.838 -72 120.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.323 13.323 13.323 0 13.323Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -3.835 59.426 -5.300.291 120.838 17.256.380 37.170 17.293.550Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler3.251.672 -3.251.672 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.4.2-19.7 41.184 124.824 166.008 -32 165.976Dönem Karı (Zararı)124.824 124.824 -32 124.792Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41.184 41.184 0 41.184 0 41.184Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 35.375 59.426 -2.048.619 124.824 24.923.046 37.106 24.960.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-824.591 -60.375Dönem Karı (Zararı)124.792 129.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)124.792 129.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler220.446 -64.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 -87.515 37.892Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-21.1 194.898 -86.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.925 -23.419Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler183.973 -62.825Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.451 -7.916Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 36.885 36.594Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 72.566 -44.510Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-798 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-798 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 4.410 -7.881İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.080.856 -57.904Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -995.209 -516.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-995.209 -516.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 18.988 260.182İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.988 260.182Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 52.907 1.310.121Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 104.653 246.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)104.653 246.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 -123.263 359.683İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-144.833 7.693İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21.570 351.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-138.932 -1.717.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-138.932 -1.717.223Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-735.618 7.643Vergi İadeleri (Ödemeleri)-88.973 -65.693Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -2.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.300 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -20.300 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.300 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.357 85.394Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 2.357 85.394Kredilerden Nakit Girişleri-8.863 60.394Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri11.220 25.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-842.534 25.019Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-842.534 25.019DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.068.522 158.951DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 225.988 183.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 225.988 1.068.522Finansal Yatırımlar8 33.448 32.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar33.448 32.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar33.448 32.650Diğer Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar7 4.203.401 3.208.192İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.203.401 3.208.192Diğer Alacaklar10 168.273 187.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 168.273 187.261Stoklar11 7.756.508 7.809.415Peşin Ödenmiş Giderler12 4.532.829 4.296.978İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.532.829 4.296.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 0Diğer Dönen Varlıklar18 1.355.688 1.384.628ARA TOPLAM18.276.135 17.987.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.276.135 17.987.646DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 34.763 34.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.763 34.763Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 6.047.811 6.047.811Maddi Duran Varlıklar14 8.479.202 8.546.417Arazi ve Arsalar3.584.750 3.584.750Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar4.387.929 4.433.831Tesis, Makine ve Cihazlar401.752 434.579Taşıtlar1.042 2.645Mobilya ve Demirbaşlar98.800 85.683Özel Maliyetler4.929 4.929Peşin Ödenmiş Giderler12 18.194 20.594İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.194 20.594Ertelenmiş Vergi Varlığı26 77.701 77.701TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.657.671 14.727.286TOPLAM VARLIKLAR32.933.806 32.714.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 203.328 200.970İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar203.328 200.970Banka Kredileri192.107 200.970Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar11.221 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar7 765.226 660.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar765.226 660.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 82.893 80.385Diğer Borçlar10 3.004.682 2.865.376İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.394.448 1.539.281İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.610.234 1.326.095Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.254 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.254 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 10.118 99.091Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.429.944 1.245.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.429.944 1.245.744ARA TOPLAM5.499.445 5.152.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.499.445 5.152.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Borçlar10 1.077.417 1.343.240İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.077.417 1.343.240Uzun Vadeli Karşılıklar16 104.788 137.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 99.679 132.446Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.109 5.336Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.292.004 1.287.595TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.474.209 2.768.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.973.654 7.920.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.923.046 24.757.038Ödenmiş Sermaye19.1 11.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 594.413 594.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.345.970 6.304.786Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.345.970 6.304.786Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4-1 6.310.595 6.310.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4-2 35.375 -5.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -2.048.619 -5.300.291Net Dönem Karı veya Zararı124.824 3.251.672Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.106 37.138TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.960.152 24.794.176TOPLAM KAYNAKLAR32.933.806 32.714.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 1.064.923 3.039.768Satışların Maliyeti20.2 -909.037 -2.840.522TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)155.886 199.246BRÜT KAR (ZARAR)155.886 199.246Genel Yönetim Giderleri21.1 -322.317 -257.659Pazarlama Giderleri21.2 -49.857 -180.591Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 402.204 439.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -47.389 -54.471ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)138.527 146.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)138.527 146.404Finansman Gelirleri25.1 0 0Finansman Giderleri25.2 -10.826 -16.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)127.701 129.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.909 -8.930Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.118 -17.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 7.209 8.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)124.792 120.766DÖNEM KARI (ZARARI)124.792 120.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-32 -72Ana Ortaklık Payları124.824 120.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.480 16.653Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler51.480 16.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi51.480 16.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.296 -3.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.296 -3.331Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.296 -3.331DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.184 13.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)165.976 134.088Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-32 -72Ana Ortaklık Payları166.008 134.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852141BIST