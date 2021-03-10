***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2021 19:22
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.375.898 1.495.155
Dönem Karı (Zararı)
826.590 3.251.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
826.590 3.251.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
328.442 -2.894.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 202.259 165.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105.846 28.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 21.033 -6.959
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
84.813 35.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.896 52.070
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 22.523 30.459
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -65.419 21.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.996 -3.983.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 -3.977.811
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.996 -5.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 66.229 842.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.599.944 1.121.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.504.937 1.086.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.504.937 1.086.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 -41.929 477.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.929 477.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 260.680 50.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 670.478 -139.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
670.478 -139.746
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 -2.898.648 941.969
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-516.205 225.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.382.443 716.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.588 -1.294.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-85.588 -1.294.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.444.912 1.479.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
69.014 15.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-492.046 -212.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-492.046 -212.335
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -492.046 -212.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.923.897 -373.249
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.867 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.867 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -200.970 -373.249
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.970 -323.324
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -49.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.055.953 909.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.055.953 909.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.068.522 158.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.124.475 1.068.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
4.371.798 476.678 -476.678 4.371.798 0 4.371.798
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.349 3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568
Dönem Karı (Zararı)
3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.349 11.349 0 11.349
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.451.397 0 1.451.397
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 7.703 826.507 834.210 83 834.293
Dönem Karı (Zararı)
826.507 826.507 83 826.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.703 7.703 0 7.703
Sermaye Arttırımı
43466 11.000.000 124.867 11.124.867 0 11.124.867
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.618 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.124.475 1.068.522
Finansal Yatırımlar
8 35.646 32.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
35.646 32.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
35.646 32.650
Ticari Alacaklar
7 8.778.548 3.208.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.778.548 3.208.192
Diğer Alacaklar
10 228.471 187.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 228.471 187.261
Stoklar
11 7.548.735 7.809.415
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.576.264 4.296.978
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.576.264 4.296.978
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.104.312 1.384.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.104.312 1.384.628
ARA TOPLAM
27.396.451 17.987.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.396.451 17.987.646
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 35.482 34.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.482 34.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.297.811 6.047.811
Maddi Duran Varlıklar
14 8.012.059 8.546.417
Arazi ve Arsalar
3.584.750 3.584.750
Binalar
3.504.657 4.433.831
Tesis, Makine ve Cihazlar
646.076 434.579
Taşıtlar
0 2.645
Mobilya ve Demirbaşlar
267.776 85.683
Özel Maliyetler
8.800 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 148.160 20.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
148.160 20.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 82.759 77.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.576.271 14.727.286
TOPLAM VARLIKLAR
43.972.722 32.714.932
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 200.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 200.970
Banka Kredileri
0 200.970
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
7 1.353.574 660.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.353.574 660.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 111.546 80.385
Diğer Borçlar
10 1.309.968 2.865.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.023.076 1.539.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 286.892 1.326.095
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.254 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.254 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 168.105 99.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.335.893 1.245.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335.893 1.245.744
ARA TOPLAM
4.282.340 5.152.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.282.340 5.152.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
10 0 1.343.240
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 1.343.240
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 130.021 137.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 130.021 132.446
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 5.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.355.628 1.287.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.485.649 2.768.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.767.989 7.920.756
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.167.512 24.757.038
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.763.886 6.304.786
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.763.886 6.304.786
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 7.761.992 6.310.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 1.894 -5.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -2.048.619 -5.300.291
Net Dönem Karı veya Zararı
826.507 3.251.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.221 37.138
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.204.733 24.794.176
TOPLAM KAYNAKLAR
43.972.722 32.714.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1 23.422.308 16.040.037
Satışların Maliyeti
20.2 -21.195.338 -15.004.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.226.970 1.035.210
BRÜT KAR (ZARAR)
2.226.970 1.035.210
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -512.504 -1.389.052
Pazarlama Giderleri
21.2 -796.199 -414.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 1.048.624 1.710.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -1.008.249 -605.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
958.642 336.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 3.471.228
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
958.642 3.808.046
Finansman Gelirleri
25.1 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -16.579 -100.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
942.063 3.707.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-115.473 -455.646
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-247.075 -99.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 131.602 -356.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
826.590 3.251.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
826.590 3.251.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83 -105
Ana Ortaklık Payları
826.507 3.251.672
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.459.100 4.383.147
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.814.246 5.464.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.629 14.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-364.775 -1.095.787
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-362.849 -1.092.950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.926 -2.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.459.100 4.383.147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.285.690 7.634.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83 -105
Ana Ortaklık Payları
2.285.607 7.634.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917001
BIST