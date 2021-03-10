***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.375.898 1.495.155Dönem Karı (Zararı)826.590 3.251.567Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)826.590 3.251.567Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler328.442 -2.894.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 202.259 165.695Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler105.846 28.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 21.033 -6.959Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler84.813 35.708Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.896 52.070Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 22.523 30.459Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -65.419 21.611Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.996 -3.983.283Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 -3.977.811Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.996 -5.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 66.229 842.588İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.599.944 1.121.952Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.504.937 1.086.096İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.504.937 1.086.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 -41.929 477.595İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.929 477.595Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 260.680 50.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 670.478 -139.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)670.478 -139.746Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 -2.898.648 941.969İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-516.205 225.280İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.382.443 716.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.588 -1.294.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-85.588 -1.294.101Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.444.912 1.479.338Vergi İadeleri (Ödemeleri)69.014 15.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-492.046 -212.335Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-492.046 -212.335Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -492.046 -212.335FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.923.897 -373.249Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri11.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.867 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri124.867 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -200.970 -373.249Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-200.970 -323.324Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -49.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.055.953 909.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.055.953 909.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.068.522 158.951DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.124.475 1.068.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler4.371.798 476.678 -476.678 4.371.798 0 4.371.798Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.349 3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568Dönem Karı (Zararı)3.251.672 3.251.672 -104 3.251.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.349 11.349 0 11.349Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.451.397 0 1.451.397Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.4.2-19.7 7.703 826.507 834.210 83 834.293Dönem Karı (Zararı)826.507 826.507 83 826.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.703 7.703 0 7.703Sermaye Arttırımı43466 11.000.000 124.867 11.124.867 0 11.124.867Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.618 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.124.475 1.068.522Finansal Yatırımlar8 35.646 32.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar35.646 32.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar35.646 32.650Ticari Alacaklar7 8.778.548 3.208.192İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.778.548 3.208.192Diğer Alacaklar10 228.471 187.261İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 228.471 187.261Stoklar11 7.548.735 7.809.415Peşin Ödenmiş Giderler12 4.576.264 4.296.978İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.576.264 4.296.978Diğer Dönen Varlıklar18 1.104.312 1.384.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.104.312 1.384.628ARA TOPLAM27.396.451 17.987.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.396.451 17.987.646DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 35.482 34.763İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.482 34.763Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 8.297.811 6.047.811Maddi Duran Varlıklar14 8.012.059 8.546.417Arazi ve Arsalar3.584.750 3.584.750Binalar3.504.657 4.433.831Tesis, Makine ve Cihazlar646.076 434.579Taşıtlar0 2.645Mobilya ve Demirbaşlar267.776 85.683Özel Maliyetler8.800 4.929Peşin Ödenmiş Giderler12 148.160 20.594İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler148.160 20.594Ertelenmiş Vergi Varlığı26 82.759 77.701TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.576.271 14.727.286TOPLAM VARLIKLAR43.972.722 32.714.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 200.970İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 200.970Banka Kredileri0 200.970Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar7 1.353.574 660.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.353.574 660.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 111.546 80.385Diğer Borçlar10 1.309.968 2.865.376İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.023.076 1.539.281İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 286.892 1.326.095Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.254 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.254 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 168.105 99.091Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.335.893 1.245.744Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.335.893 1.245.744ARA TOPLAM4.282.340 5.152.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.282.340 5.152.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar10 0 1.343.240İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 1.343.240Uzun Vadeli Karşılıklar16 130.021 137.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 130.021 132.446Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 0 5.336Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.355.628 1.287.595TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.485.649 2.768.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.767.989 7.920.756ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.167.512 24.757.038Ödenmiş Sermaye19.1 22.000.000 11.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 719.280 594.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.763.886 6.304.786Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.763.886 6.304.786Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 7.761.992 6.310.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 1.894 -5.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -2.048.619 -5.300.291Net Dönem Karı veya Zararı826.507 3.251.672Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.7 37.221 37.138TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.204.733 24.794.176TOPLAM KAYNAKLAR43.972.722 32.714.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 23.422.308 16.040.037Satışların Maliyeti20.2 -21.195.338 -15.004.827TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.226.970 1.035.210BRÜT KAR (ZARAR)2.226.970 1.035.210Genel Yönetim Giderleri21.1 -512.504 -1.389.052Pazarlama Giderleri21.2 -796.199 -414.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 1.048.624 1.710.938Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -1.008.249 -605.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)958.642 336.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 3.471.228FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)958.642 3.808.046Finansman Gelirleri25.1 0 0Finansman Giderleri25.2 -16.579 -100.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)942.063 3.707.213Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-115.473 -455.646Dönem Vergi (Gideri) Geliri-247.075 -99.091Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 131.602 -356.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)826.590 3.251.567DÖNEM KARI (ZARARI)826.590 3.251.567Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar83 -105Ana Ortaklık Payları826.507 3.251.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.459.100 4.383.147Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.814.246 5.464.748Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.629 14.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-364.775 -1.095.787Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-362.849 -1.092.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.926 -2.837Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.459.100 4.383.147TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.285.690 7.634.714Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar83 -105Ana Ortaklık Payları2.285.607 7.634.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917001BIST