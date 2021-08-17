***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 18:47
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.457.397 0 1.457.397
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.077 232.483 284.561 -136 284.425
Dönem Karı (Zararı)
232.483 232.483 -136 232.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.077 52.077 0 52.077
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 7.761.992 46.268 59.426 -2.048.619 232.483 26.492.995 37.002 26.529.997
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733
Transferler
826.507 -826.507 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.911 149.630 167.541 164 167.705
Dönem Karı (Zararı)
149.630 149.630 164 149.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.911 17.911 0 17.911
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 19.805 59.426 -1.222.112 149.630 38.335.053 37.385 38.372.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.060.891 -435.057
Dönem Karı (Zararı)
149.793 232.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.057.205 403.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 141.369 99.983
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.320.167 330.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -148.457 25.829
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171.710 304.577
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.301 -14.303
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 28.877 22.697
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -36.178 -37.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.646 -1.470
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35.646 -1.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 53.479 -11.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.769 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39.769 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.008.028 -999.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.063.747 54.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.063.747 54.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 -13.643 24.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.643 24.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.740.945 -606.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 207.514 137.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
207.514 137.999
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 -153.706 34.425
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.354 -32.123
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.648 66.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-370.995 -643.840
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.915.440 -363.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-145.451 -71.587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.849 -56.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -173.849 -56.552
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.849 -56.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -200.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -200.970
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -200.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.234.740 -692.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.234.740 -692.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.124.475 1.068.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
889.735 375.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 889.735 5.124.475
Finansal Yatırımlar
8 0 35.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 35.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 35.646
Ticari Alacaklar
7 5.750.979 8.778.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.750.979 8.778.548
Diğer Alacaklar
10 242.114 228.471
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 242.114 228.471
Stoklar
11 13.289.680 7.548.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.839.323 4.576.264
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.839.323 4.576.264
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.034.670 1.104.312
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.034.670 1.104.312
ARA TOPLAM
26.046.501 27.396.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.046.501 27.396.451
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 35.482 35.482
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.482 35.482
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.297.811 8.297.811
Maddi Duran Varlıklar
14 8.076.742 8.012.059
Arazi ve Arsalar
3.584.750 3.584.750
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
3.454.954 3.504.657
Tesis, Makine ve Cihazlar
615.653 646.076
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
293.958 267.776
Özel Maliyetler
127.427 8.800
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 611.885 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 248.161 148.160
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
248.161 148.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 73.702 82.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.343.783 16.576.271
TOPLAM VARLIKLAR
43.390.284 43.972.722
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 33.196 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.196 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 33.196 0
Ticari Borçlar
7 1.589.965 1.353.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.589.965 1.353.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.293 111.546
Diğer Borçlar
10 1.156.262 1.309.968
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 851.722 1.023.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 304.540 286.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 64.125 3.254
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 64.125 3.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 22.654 168.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 164.184 1.335.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
164.184 1.335.893
ARA TOPLAM
3.042.679 4.282.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.042.679 4.282.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 537.260 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
537.260 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 537.260 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 98.728 130.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
98.728 130.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.339.179 1.355.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.975.167 1.485.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.017.846 5.767.989
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.335.053 38.167.512
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 719.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.781.797 7.763.886
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.781.797 7.763.886
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 7.761.992 7.761.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 19.805 1.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
19.5 59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -1.222.112 -2.048.619
Net Dönem Karı veya Zararı
149.630 826.507
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.385 37.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.372.438 38.204.733
TOPLAM KAYNAKLAR
43.390.284 43.972.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1 13.137.218 2.597.030 4.320.070 1.532.107
Satışların Maliyeti
20.2 -12.814.733 -2.282.853 -4.210.743 -1.373.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
322.485 314.177 109.327 158.291
BRÜT KAR (ZARAR)
322.485 314.177 109.327 158.291
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -529.910 -562.759 -266.980 -240.442
Pazarlama Giderleri
21.2 -890.710 -77.999 -424.898 -28.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 1.518.067 822.784 708.223 420.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -211.890 -425.120 -89.779 -377.731
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.042 71.083 35.893 -67.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
208.042 71.083 35.893 -67.444
Finansman Gelirleri
25.1 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -39.769 -16.322 -39.769 -5.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.273 54.761 -3.876 -72.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.480 177.586 71.763 180.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-30.924 -27.504 34.264 -17.386
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 12.444 205.090 37.499 197.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
149.793 232.347 67.887 107.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
149.793 232.347 67.887 107.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163 -136 53 -104
Ana Ortaklık Payları
149.630 232.483 67.834 107.659
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.911 1.503.474 1.708 1.462.290
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.389 1.879.342 2.135 1.827.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.478 -375.868 -427 -365.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.478 -375.868 -427 -365.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.911 1.503.474 1.708 1.462.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.704 1.735.821 69.595 1.569.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164 -136 53 -104
Ana Ortaklık Payları
167.540 1.735.957 69.542 1.569.949
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958767
BIST