***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.457.397 0 1.457.397Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.077 232.483 284.561 -136 284.425Dönem Karı (Zararı)232.483 232.483 -136 232.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.077 52.077 0 52.077Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 7.761.992 46.268 59.426 -2.048.619 232.483 26.492.995 37.002 26.529.997Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733Transferler826.507 -826.507 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.911 149.630 167.541 164 167.705Dönem Karı (Zararı)149.630 149.630 164 149.794Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.911 17.911 0 17.911Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 19.805 59.426 -1.222.112 149.630 38.335.053 37.385 38.372.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.060.891 -435.057Dönem Karı (Zararı)149.793 232.346Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.057.205 403.602Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 141.369 99.983Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.320.167 330.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 -148.457 25.829Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.171.710 304.577Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.301 -14.303Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 28.877 22.697Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -36.178 -37.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.646 -1.470Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35.646 -1.470Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 53.479 -11.014Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler39.769 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler39.769 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.008.028 -999.418Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.063.747 54.247İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.063.747 54.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 -13.643 24.335İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.643 24.335Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.740.945 -606.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 207.514 137.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)207.514 137.999Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 -153.706 34.425İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-171.354 -32.123İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.648 66.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-370.995 -643.840Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.915.440 -363.470Vergi İadeleri (Ödemeleri)-145.451 -71.587YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-173.849 -56.552Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -173.849 -56.552Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.849 -56.552FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -200.970Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -200.970Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -200.970YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.234.740 -692.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.234.740 -692.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.124.475 1.068.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ889.735 375.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 889.735 5.124.475Finansal Yatırımlar8 0 35.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 35.646Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 35.646Ticari Alacaklar7 5.750.979 8.778.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.750.979 8.778.548Diğer Alacaklar10 242.114 228.471İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 242.114 228.471Stoklar11 13.289.680 7.548.735Peşin Ödenmiş Giderler12 4.839.323 4.576.264İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.839.323 4.576.264Diğer Dönen Varlıklar18 1.034.670 1.104.312İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.034.670 1.104.312ARA TOPLAM26.046.501 27.396.451TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.046.501 27.396.451DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 35.482 35.482İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.482 35.482Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 8.297.811 8.297.811Maddi Duran Varlıklar14 8.076.742 8.012.059Arazi ve Arsalar3.584.750 3.584.750Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar3.454.954 3.504.657Tesis, Makine ve Cihazlar615.653 646.076Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar293.958 267.776Özel Maliyetler127.427 8.800Kullanım Hakkı Varlıkları9 611.885 0Peşin Ödenmiş Giderler12 248.161 148.160İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler248.161 148.160Ertelenmiş Vergi Varlığı26 73.702 82.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.343.783 16.576.271TOPLAM VARLIKLAR43.390.284 43.972.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 33.196 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.196 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 33.196 0Ticari Borçlar7 1.589.965 1.353.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.589.965 1.353.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 12.293 111.546Diğer Borçlar10 1.156.262 1.309.968İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 851.722 1.023.076İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 304.540 286.892Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 64.125 3.254İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 64.125 3.254Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 22.654 168.105Kısa Vadeli Karşılıklar16 164.184 1.335.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar164.184 1.335.893ARA TOPLAM3.042.679 4.282.340TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.042.679 4.282.340UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 537.260 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar537.260 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 537.260 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 98.728 130.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar98.728 130.021Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.339.179 1.355.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.975.167 1.485.649TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.017.846 5.767.989ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.335.053 38.167.512Ödenmiş Sermaye19.1 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 719.280 719.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.781.797 7.763.886Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.781.797 7.763.886Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 7.761.992 7.761.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 19.805 1.894Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler19.5 59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 -1.222.112 -2.048.619Net Dönem Karı veya Zararı149.630 826.507Kontrol Gücü Olmayan Paylar37.385 37.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.372.438 38.204.733TOPLAM KAYNAKLAR43.390.284 43.972.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 13.137.218 2.597.030 4.320.070 1.532.107Satışların Maliyeti20.2 -12.814.733 -2.282.853 -4.210.743 -1.373.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)322.485 314.177 109.327 158.291BRÜT KAR (ZARAR)322.485 314.177 109.327 158.291Genel Yönetim Giderleri21.1 -529.910 -562.759 -266.980 -240.442Pazarlama Giderleri21.2 -890.710 -77.999 -424.898 -28.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 1.518.067 822.784 708.223 420.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -211.890 -425.120 -89.779 -377.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.042 71.083 35.893 -67.444Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)208.042 71.083 35.893 -67.444Finansman Gelirleri25.1 0 0 0 0Finansman Giderleri25.2 -39.769 -16.322 -39.769 -5.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)168.273 54.761 -3.876 -72.940Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.480 177.586 71.763 180.495Dönem Vergi (Gideri) Geliri-30.924 -27.504 34.264 -17.386Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 12.444 205.090 37.499 197.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)149.793 232.347 67.887 107.555DÖNEM KARI (ZARARI)149.793 232.347 67.887 107.555Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar163 -136 53 -104Ana Ortaklık Payları149.630 232.483 67.834 107.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.911 1.503.474 1.708 1.462.290Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.389 1.879.342 2.135 1.827.862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.478 -375.868 -427 -365.572Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.478 -375.868 -427 -365.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.911 1.503.474 1.708 1.462.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)167.704 1.735.821 69.595 1.569.845Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar164 -136 53 -104Ana Ortaklık Payları167.540 1.735.957 69.542 1.569.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958767BIST