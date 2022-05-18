***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733Transferler826.507 -826.507 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 81.796 97.999 110 98.109Dönem Karı (Zararı)81.796 81.796 110 81.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.203 16.203 0 16.203Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 18.097 59.426 -1.222.112 81.796 38.265.511 37.331 38.302.842Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 15.917.675 1.601 59.426 -1.222.112 10.594.705 56.917.608 43.202 56.960.810Transferler10.594.705 -10.594.705Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.522 216.858 158.336 -69 158.267Dönem Karı (Zararı)216.858 216.858 -69 216.789Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.522 -58.522 0 -58.522Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 8.847.032 719.280 15.917.675 -56.921 59.426 9.372.593 216.858 57.075.943 43.133 57.119.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.637.215 -3.237.468Dönem Karı (Zararı)216.789 81.906Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)216.789 81.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.335.354 -1.187.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 101.322 53.479Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-32.586 -1.240.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 95.542 -45.647Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-128.128 -1.194.871Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.067 -35.798Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 25.132 21.528Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -45.199 -57.326Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-146.458 35.646Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-146.458 35.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -1.233.517 -493Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-4.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.518.650 -2.131.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.352.665 3.086.273İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.352.665 3.086.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 -102.300 69.045İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.300 69.045Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.793.473 -3.765.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 788.277 579.997İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)788.277 579.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 -376.720 -104.776İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-473.851 15.647İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)97.131 -120.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.387.099 -1.997.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.387.099 -1.997.057Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.637.215 -3.237.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.425 -137.570Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -38.425 -137.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.425 -137.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.675.640 -3.375.038NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.675.640 -3.375.038DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.090.478 5.124.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.414.838 1.749.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.414.838 5.090.478Finansal Yatırımlar8 146.458 0Vadeli Mevduatlar146.458 0Ticari Alacaklar7 11.482.264 14.789.730İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.482.264 14.789.730Diğer Alacaklar10 362.165 339.947İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 362.165 339.947Stoklar11 8.597.687 3.804.214Peşin Ödenmiş Giderler12 5.500.646 4.869.342İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.500.646 4.869.342Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 0Diğer Dönen Varlıklar18 799.850 808.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar799.850 808.275ARA TOPLAM28.303.908 29.701.986TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.303.908 29.701.986DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 41.793 41.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.793 41.875Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 18.257.653 18.257.653Maddi Duran Varlıklar14 17.203.330 17.245.854Arazi ve Arsalar8.603.400 8.603.400Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar7.401.947 7.446.600Tesis, Makine ve Cihazlar691.418 713.131Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar362.524 362.003Özel Maliyetler144.041 120.720Kullanım Hakkı Varlıkları9 647.544 589.320Peşin Ödenmiş Giderler12 1.006.912 385.695İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.006.912 385.695Ertelenmiş Vergi Varlığı26 299.341 223.627TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.456.573 36.744.024TOPLAM VARLIKLAR65.760.481 66.446.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 113.987 166.533İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.987 166.533Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 113.987 166.533Ticari Borçlar7 2.544.913 1.731.504İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.544.913 1.731.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 66.059 61.152Diğer Borçlar10 1.484.806 1.845.843İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.026.181 1.500.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 458.625 345.811Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.193 1.207.873İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 14.193 1.207.873Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 38.873 30.479Kısa Vadeli Karşılıklar16 99.269 224.394Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar99.269 224.394ARA TOPLAM4.362.100 5.267.778TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.362.100 5.267.778UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 505.776 484.804İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar505.776 484.804Kiralama İşlemlerinden Borçlar505.776 484.804Diğer Borçlar10 29.533 45.216İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 29.533 45.216Uzun Vadeli Karşılıklar16 232.936 203.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 224.962 192.849Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.974 10.977Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 3.511.060 3.483.577TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.279.305 4.217.423TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.641.405 9.485.201ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.075.943 56.917.607Ödenmiş Sermaye19.1 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.2 8.847.032 8.847.032Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.3 719.280 719.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.860.754 15.919.276Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.860.754 15.919.276Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.4.1 15.917.675 15.917.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.4.2 -56.921 1.601Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.5 59.426 59.426Yasal Yedekler59.426 59.426Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.6 9.372.593 -1.222.112Net Dönem Karı veya Zararı216.858 10.594.705Kontrol Gücü Olmayan Paylar43.133 43.202TOPLAM ÖZKAYNAKLAR57.119.076 56.960.809TOPLAM KAYNAKLAR65.760.481 66.446.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1 9.104.236 8.817.148Satışların Maliyeti20.2 -8.351.108 -8.603.990TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)753.128 213.158BRÜT KAR (ZARAR)753.128 213.158Genel Yönetim Giderleri21.1 -414.089 -262.930Pazarlama Giderleri21.2 -491.257 -465.812Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 1.559.218 809.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -1.171.469 -122.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)235.531 172.149Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.1 11.338 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)246.869 172.149Finansman Gelirleri25.1 0 0Finansman Giderleri25.2 -21.993 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)224.876 172.149Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.087 -90.243Dönem Vergi (Gideri) Geliri-39.812 -65.188Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 31.725 -25.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)216.789 81.906DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)216.789 81.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-69 110Ana Ortaklık Payları216.858 81.796Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.522 16.203Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.028 20.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.506 -4.051Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16.506 -4.051Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.522 16.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)158.267 98.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-69 110Ana Ortaklık Payları158.336 97.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031297BIST