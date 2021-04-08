***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının 20 Mayıs 2021 Tarihine Ertelenmesine ilişkin düzenlenen Erteleme Tutanağı BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 3.294.136,688 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılmak üzere ertelenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.04.2021Genel Kurul Tarihi 20.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2020 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarının Revize edilmesine ilişkin Ana Sözleşmesinin 6.Madde Tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.16 - 2021 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,17 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,18 - 18. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ErtelemeTutanagı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2. KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 3. VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 4. UCRET POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 5. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 6. GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 7. DAVET METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 8-BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 10 9. BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 11 10 Ana Sozlesme 6 Madde Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirket'in Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 3.294.136,688 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine,2. Şirketimizin 2020 yılı Ertelenen Olağan genel kurulunun 20.05.2021 Perşembe günü, saat 14:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 12.03.2021 tarih 2021 296 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılarak mahsup edilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925305BIST