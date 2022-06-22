***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2022 14:21
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Tarihi 01.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4
11:232.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,11
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
11:2317,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0309
|Açılış
|: 17,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3709
En Düşük
17,3014
11:2318,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0583
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2403
11:231.025,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.025,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler11:23
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3612
|17,3707
|% 0,18
|
|Euro
|18,2469
|18,2718
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,0880
|21,1937
|% -0,42
|
|Frank
|17,8978
|18,0056
|% -0,29
|
|Riyal
|4,6143
|4,6375
|% 0,26
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,75
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.805
|6.901
|-17,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,70
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:38DITAS
Yüzde 4.50 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 701, 986 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 17 kaybederek (% -0.11 ) 2, 818
-
11:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, GUSGR
-
11:37XU100
Endeks 2, 575 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 7, 627.00 milyon TL de
-
11:37DGGYO
Yüzde 6.15 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 799, 199 adet işlem