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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

15.02.2021 22:05



***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Süreç İptal Nedeni Şirketimizin 12/02/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 09/03/2021 tarihinde saat:14:00'de yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı , ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909792


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