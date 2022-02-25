***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 14:27
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Konak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 4.Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin eki olarak verilen Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004436
BIST
14:321.928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 76,66
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.931
En Düşük
1.866
14:3214,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:3215,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1068
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
14:32860,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,18
|Açılış
|: 860,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,13
|22.694.029
|% 9,98
|
|KLGYO
|0,86
|116.297.326
|% -6,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,79
|598.917.919
|% -2,61
|
|ULUUN
|6,30
|35.155.395
|% -2,48
|
|ARMDA
|61,95
|2.661.379
|% -2,36
|
|THYAO
|26,66
|4.422.282.013
|% 5,46
|
|EREGL
|30,26
|1.624.232.761
|% 4,06
|
|GARAN
|11,40
|925.542.885
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,08
|774.401.825
|% 5,02
|
|SASA
|44,96
|711.867.934
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|401.382.994
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|626.229.793
|% 2,83
|
|THYAO
|26,66
|4.422.282.013
|% 5,46
|
|KLGYO
|0,86
|116.297.326
|% -6,52
|
|HUNER
|2,77
|348.237.258
|% 4,14
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0374
|14,0469
|% 0,17
|
|Euro
|15,7121
|15,7514
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,7409
|18,8349
|% 0,15
|
|Frank
|15,1112
|15,2022
|% 0,14
|
|Riyal
|3,7342
|3,7529
|% 0,25
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,48
|
|Altın Gr.
|864
|865
|9,29
|
|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
|
|Tam
|5.746
|5.891
|-315,13
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|-152,44
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|-76,21
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,09
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|-0,50
|