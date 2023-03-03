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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

03.03.2023 18:57
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     YAYGIN VE SUREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLER RAPORU SONUÇ BÖLÜMÜ
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılı gerçekleşen ve 2023 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında
 
·         
Şirketimizin ilişkili tarafı Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışlar toplam hasılatının oranının geçen yıl gibi % 23'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüştür.
 
·         
Satım fiyatı Şirketimizin maliyet ve satış politikalarındaki rakamlara bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu rakamlar ile Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satış gerçekleştirilme politikası uygulanmaktadır.
Akabinde Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ne navlun , sigorta  ,gümrükleme masrafları , yönetim giderleri v.b. sair giderlerini karşılayacak şekilde bir kar bırakılmak suretiyle satış sonuçlandırmaktadır. Satışların Tahsil Süresi ise Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ne yapılan satışların yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. Yurt Dışı ( sadece Kobe Bussan CO ) Yükleme tarihinden itibaren 15 – 45 gün arasında , yurt içi piyasa koşullarına bağlı olarak 90 – 120 gün arasında seyretmektedir. Yine bu çerçevede alacak devir hızı da benzer sürelerde oluşmaktadır.
 
·         
Şirketimizin ilişkili tarafı Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden alımlarının toplam tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan alımların oranının % 38,6'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmüştür.
 
·         
Bu kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden alım fiyatlarının, transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde önceki yıllar ve piyasa koşulları ile uyumlu olarak belirleneceği öngörülmüştür. Ayrıca Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘den yapılan alımlarda her hangi bir kar marjı gözetilmemektedir. Bire bir Selçuk Kuru Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından alınan ürünler aynı birim fiyattan satın alınmaktadır.
Buna göre tüm alımlarda kar marjı gözetilmemesi politikası uygulanmaktadır.
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119996


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Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
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