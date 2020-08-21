***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870747BIST