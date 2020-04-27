***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
27.04.2020 15:01
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPTIGIMIZ KAP BİLDİRİMİNİN
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI ŞABLONU KULLANILARAK TEKRAR GÖNDERIMIDIR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840323
BIST
16:16101.155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.395,89
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:166,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:167,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5899
En Düşük
7,5263
16:16386,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 386,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|8.355.708
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.049.639
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.643.585
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.691
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|TDGYO
|2,68
|2.660.497
|% -5,63
|
|THYAO
|10,76
|1.092.119.102
|% 4,77
|
|GARAN
|8,34
|912.898.477
|% 2,71
|
|ASELS
|27,44
|659.895.310
|% 2,85
|
|ECILC
|5,03
|476.732.329
|% 4,36
|
|MGROS
|29,30
|387.213.804
|% 2,02
|
|GARAN
|8,34
|912.898.477
|% 2,71
|
|THYAO
|10,76
|1.092.119.102
|% 4,77
|
|IHLGM
|1,08
|106.793.652
|% 2,86
|
|GUSGR
|3,25
|316.705.900
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,09
|199.797.392
|% 3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6596
|8,7030
|% 1,01
|
|Frank
|7,1481
|7,1912
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,88
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,30
|
|Tam
|2.543
|2.598
|-5,20
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,70
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,23
|23,23
|-1,58
|
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