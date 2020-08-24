***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
24.08.2020 16:23
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname Eklerinin Yayınlanmasıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870888
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 458,15
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3723
|7,3763
|% 0,55
|
|Euro
|8,6976
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6140
|9,6622
|% 0,41
|
|Frank
|8,0655
|8,1141
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-12,31
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,45
|