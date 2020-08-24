***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımına İlişkin SPK Tarafından Onaylanan İzahname Eklerinin Yayınlanmasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870888BIST