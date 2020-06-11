***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.07.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 3.251.672.- TL' lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 301.817,68 TL), geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM POLITIKASI.pdfEK: 2 KARDAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.426,98Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi KAR DAĞITIMDA İMTİYAZ YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.251.672 301.817,684. Vergiler ( - ) 0 99.040,165. Net Dönem Kârı 3.251.672 202.777,526. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -5.300.291 -1.180.267,217. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 3.251.672.- TL' lik dönem karının (yasal kayıtlara göre 301.817,68 TL), geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850857BIST