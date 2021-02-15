***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0 0B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 1- KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 22.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.020,85Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909667BIST