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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2021 17:05



***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 0 0
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin teklifin, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1- KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 22.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 40.020,85
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909667


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